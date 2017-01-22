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В Акмолинской области на золотодобывающей шахте погибли 2 незаконных старателя

  • 22.01.2017 17:53
В Акмолинской области на золотодобывающей шахте погибли 2 незаконных старателя Фото: Майнекс

Два незаконных старателя погибли на золотодобывающей шахте, еще один пострадал.

Сегодня ночью в 01-13 поселке Аксу рядом с городом Степногорск на шахте № 38 АО ГМК «Казахалтын» произошел несчастный случай.

Падение в шахту незаконных старателей произошло при неизвестных обстоятельствах. В результате падения погибли два человека – Т, Нургалиев 1990 г.р., и И. Омаров 1988 г.р., Еще один мужчина- К. Жонгибаев, 1980 г.р пострадал.

В ликвидации участвовали спасатели и полицейские города Степногорска.

По данному факту начата проверка.

Автор: Сауле Кусаинова

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