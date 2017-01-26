В Акмолинской области ребенок насмерть отравился угарным газом

В селе Чаглинка, Зерендинского района Акмолинской области отравился мальчик, 2013 года рождения.

Несовершеннолетний получил отравление угарным газом и скончался на месте из-за закрытой задвижки печного отопления на твердом топливе.

К месту вызова направлены: 6 человек личного состава и 2 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС.

В Буландынском районе в ауле Тастыозек несчастный случай произошел с мужчиной , 1976 года рождения.

Обвалилась надворная хозяйственная постройка и придавила мужчину , который скончался на месте.

На место происшествия выехали: 4 человека личного состава и 1 единица техники ДЧС Буландынского района, 3 человека личного состава и 1 единица техники ОВД Буландынского района.

Автор: Сауле Кусаинова

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