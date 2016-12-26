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На 1,2% вырос объем инвестиций в основной капитал Астаны

  • 26.12.2016 10:00
На 1,2% вырос объем инвестиций в основной капитал Астаны

Объем инвестиций в основной капитал составил 712926,8 млн. тенге в январе-ноябре 2016 года и вырос на 1,2%, сообщили в департаменте статистики города.

В большей степени доля инвестиций освоена предприятиями частной формы собственности, что составляет 74,5% к их общему объему.

Так, в январе-ноябре 2016 года объем инвестиций в основной капитал  составил 712926,8  млн тенге, что выше в сравнении с январем-ноябрем 2015 года на 1,2%. Доля Астаны в республиканском объеме составила 10,8%.

В разрезе источников финансирования государственные бюджетные средства занимают 25,9%, собственные средства предприятий и организаций - 59,3%, кредиты    банков - 1,2 %, другие заемные - 13,6%.

Источник: strategy2050.kz 

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