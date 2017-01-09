Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 12 процентов

О том, почему невыгодно инвестировать сбережения в иностранную валюту, рассказал сегодня глава Нацбанка Данияр Акишев. С подробностями мой коллега Саби Байбусинов.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Да, Сергей, глава Нацбанка действительно предостерег казахстанцев, которые рассчитывают подзаработать на курсовой разнице. Расскажу об этом, а еще о том, какая услуга неожиданно стала популярной в Казахстане.

Данияр Акишев рассказал о постепенном восстановлении экономики страны. Краткосрочный экономический индикатор, который характеризует тенденции развития ключевых отраслей, в ноябре прошлого года вырос на 2,7 процента в годовом выражении. Что касается базовой ставки, ее Нацбанк оставил неизменной - 12 процентов. Данияр Акишев отметил, что сейчас данные о внутренней и внешней экономической ситуации за минувший год продолжают поступать и после полной их обработки есть вероятность изменения базовой ставки в следующем месяце. А это в свою очередь может повлиять на ставки по кредитам.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Позитивные тренды, о которых я говорил, значительно повышают вероятность снижения базовой ставки в ближайшие месяцы при отсутствии внешних и внутренних шоков. Поэтому мы считаем, что февральское решение по базовой ставке, когда будет получена вся необходимая информация в расширенном объеме, существует высокая вероятность, что решение может быть в пользу снижения базовой ставки.

Также глава Нацбанка предостерег казахстанцев, которые рассчитывают подзаработать на курсовой разнице. Данияр Акишев подчеркнул, что начиная с сентября, главный финансовый регулятор не производил интервенций на валютном рынке. И курс тенге по отношению к иностранным валютам формировался исключительно на рыночной основе. И за год, к примеру, доллар США подешевел на 2 процента. Однако население продолжает покупать доллары в моменты его падения, вероятно, рассчитывая на прибыль при колебании.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Мы видим, что наиболее невыгодной стратегией инвестирования в 2016 году было бы, если бы кто-то инвестировал в начале года, например, в такую иностранную валюту, как евро, и соответственно бы проиграл. Точно так же и по доллару есть определенные расклады.

А между тем объем торгов иностранными валютами на казахстанской фондовой бирже в 2016 году снизился на 45 процентов и составил больше 36 триллионов тенге.

Средневзвешенный курс тенге к доллару, рассчитанный по всем сделкам основной торговой сессии с 5 января по 30 декабря, был 342 тенге 37 тиын за доллар.

Что касается торгов на КАСЕ в понедельник, то национальная валюта уверенно удерживает позиции прошлой недели, даже немного укрепилась. Так, средневзвешенный курс доллара составляет 330 тенге 54 тиын.

И новость на «закуску». В Казахстане растет популярность услуги «доставка еды». За два последних года объем сегмента вырос почти на 1,7 миллиардов тенге.

Такие данные представили аналитики сети ресторанов быстрого питания. По их информации, обороты рынка «еды на дом» в этом году достигнут почти 9,5 миллиардов тенге, в 2018 – почти 10,5 миллиардов. Число заказов в процентном соотношении с 2014 года увеличилось с 20 до 55 процентов.

Кстати, ключевая аудитория, заказывающая еду, это молодые люди от 20 до 35 лет, преимущественно офисные работники. Средний чек по Казахстану - 3500−5000 тенге.

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