На экспорт отправлен первый миллион тонн Кашаганской нефти

Первый миллион тонн нефти с Кашагана ушел на экспорт, сообщили сегодня в компании-операторе проекта.

Объем добычи на месторождении сейчас приближается к отметке 180 тысяч баррелей в сутки. Производство будут наращивать и дальше. Предполагается, что на пике эксплуатации на месторождении будут добывать до полутора миллионов баррелей в сутки. Между тем, сегодня фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал свой обзор рынка нефти на 2017 год.

По версии экспертов фонда, рост стоимости «черного золота» ожидается весьма сдержанным - до 50-52 долларов. Для сравнения: контракты на мировом рынке нефти уже заключаются на отметке в 55 долларов, а по мнению аналитиков международного агентства «Блумберг», баррель эталонной марки «Брент» будет торговаться в среднем по 58 долларов.

Почему отечественная нацкомпания прогнозирует цену на нефть, которая достаточно серьезно отличается от прогнозов мировых экспертов, мы попробуем выяснить прямо сейчас. На прямой связи со студией директор департамента исследований «Самрук-Казына» и один из авторов обзора цен на нефть - Вайна Леонг.

- Скажите, из чего складываются ожидания такой цены на нефть?

Вайна Леонг, директор департамента по исследованиям АО «ФНБ «Самрук-Казына»

- На данном этапе, по нашему прогнозу, средняя цена на нефть на мировом рынке составит 50-52 доллара за баррель в 2017 году. Мы придерживаемся консервативного прогноза в основном, точнее, во-первых, из-за умеренного уровня спроса на нефть. Во-вторых, избыточное предложение нефти на рынке, которое пока еще сохраняется. Мы не ждем, то есть мы не ожидаем восстановления баланса до середины этого года. В-третьих, динамика цены также зависит от действий ОПЕК. Если цены будут расти и дальше, мы ожидаем, что вырастет конкуренция со стороны производителей сланцевой нефти. В связи с этим мы сохраняем консервативный прогноз. В дальнейшем в зависимости от динамики на рынке мы можем его пересмотреть.

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