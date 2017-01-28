Нацбанк РК не видит препятствий для снижения базовой ставки

Национальный банк Казахстана не видит препятствий для снижения базовой ставки в феврале 2017 года. Об этом заявил его председатель Данияр Акишев, по итогам еженедельного заседания технического комитета по денежно-кредитной политике.

Эксперты рассмотрели ситуацию на финансовом рынке страны, а также провели оценку эффективности инструментов денежно-кредитного регулирования. Другой вопрос, о котором говорили экономисты, – возможность снижения уровня базовой ставки. Напомним, в 2016 году стоимость денежных ресурсов, которые выдает Национальный банк коммерческим финансовым институтам, постепенно снижалась с 17 до 12% в декабре прошлого года. Сейчас специалисты собирают и оценивают необходимые данные по экономике. И уже 20 февраля регулятор может объявить о своем решении.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Базовая ставка – это не просто цена на ресурсы, которые Национальный банк выдает коммерческим банкам и привлекает ресурсы от коммерческих банков. В первую очередь это основной ориентир стоимости денег в экономике. Именно поэтому важно, устанавливая стоимость ресурсов денег в экономике, понимать, какой она должна быть. Мы смотрим, что происходит на рынке, что происходит в первую очередь с макроэкономическими показателями, что происходит с динамикой развития отраслей. Обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, как развивается сельское хозяйство, транспорт и т.д. Рассматривая все индикаторы по базовой ставке, которые повлияют на нее, мы видим, что действительно существует высокая вероятность того, что базовая ставка может быть снижена.

Источник: Хабар24

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