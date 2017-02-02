В нацкомпании «Самрук-Казына» выявили миллиардные нарушения

А в работе материнской компании «КазАгро» и «Байтерека» - «Самрук-Казына» Счетный комитет выявил миллиардные нарушения. В отчетах проверяющих фигурируют две цифры – 1,5 миллиарда тенге финансовых нарушений и 86 миллиардов процедурных.

Как выяснилось, они были допущены при строительстве железных дорог специально-экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота» и паромного комплекса в порту Курык. Рабочие вели строительство дорог без утверждения проектно-сметной документации и без уведомления уполномоченного органа, в работе использовали стройматериалы с истекшим сроком действия сертификата соответствия. Некоторые работы и вовсе выполняли субподрядные организации. Помимо этого, проблемы выявили и в реализации народной программе IPO. На рынок свои ценные бумаги должны были выставить 6 компаний. Пока же это сделали только «КазТрансОйл» и «Кегок».

Ернар Жанадил, и.о управляющего директора по финансам и операциям АО «ФНБ«Самрук-Казына»

- Фактические сроки размещения могут отличаться от планируемых. Совет директоров Фонда «Самрук-Казына» по предложению дочерних организаций Фонда будет выбирать окна для размещения акций с учетом приемлемой цены размещения, и достаточного спроса со стороны потенциальных инвесторов.

Айгуль Мухаметкарим, член Счетного комитета РК

- Основная масса нарушений носила процедурный характер. Поэтому говорить о том, что кто-то будет привлечен к ответственности, наверное, рано. По вопросу оценки реализации планов развития и по вопросу планирования обоснованности и эффективности закупок группы компании фонда «Самрук-Казына», этот государственный аудит будет завершен через два с половиной месяца. Итоги мы подведем в середине мая текущего года.

Одна из компаний «Самрук-Казына» к концу этого года выйдет на IPO через биржу Международного финансового центра «Астана». Какая именно - пока неизвестно. В целом к проведению торгов площадка будет готова уже в сентябре. Об этом сегодня заявили представители МФЦА. Остальные первичные размещения компаний госфонда пройдут в 2018 году.

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