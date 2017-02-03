Национальная валюта укрепилась до максимума с декабря 2015 года

Стабилизация валютного рынка происходит после перехода на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономки к новым условиям, считают эксперты. Все это происходит на фоне того, что финансовый регулятор не вмешивается в процесс на валютном рынке. Отметим, что Нацбанк не проводил интервенции с сентября 2016 года.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Эта политика позволяет сохранять золотовалютные резервы. На конец января этого года общие резервы страны, включая валютные активы Национального фонда, достигли почти 92 млрд. долларов. Это выше уровня конца 2015 года, когда было 91,3. По сути, это означает, что мы прекращаем проедать свои валютные резервы.

Саби Байбусинов, корреспондент

- Кстати, по мнению финансистов, на укрепление тенге повлияли сразу несколько факторов. В том числе сезонный, когда банки скупают ликвидность на рынке для выплаты налогов. Ну и не может влиять на курс стоимость нефти, которая укрепилась в районе 55 долларов за баррель. А сейчас предлагаю послушать комментарий финансового аналитика Мерея Исабекова.

Мерей Исабеков, ведущий аналитик ассоциации финансистов Казахстана

- Курс тенге сильно зависит от нефти и рубля. Курс рубля укреплялся в последнее время очень сильно против доллара. Но данной динамики по тенге мы не наблюдали, что тенге не шел за рублем, укрепляясь против доллара. Видимо, что этот фактор корректировки курса тенге против рубля тоже имеет место быть.

Что точно известно, так это то, что в стране значительно сократился объем потребительских кредитов. За 2016 год уменьшение составило 3 процента до 2,5 трлн. тенге, об этом пишет портал Ranking.kz. А связано это с тем, что казахстанские банки практически прекратили финансирование потребительских нужд населения. Статистика говорит о том, что риски кредитования в данном сегменте, действительно, увеличиваются. Основной объем сокращения рынка потребительского кредитования наблюдался по тенговым займам. Здесь показатели начали уходить в минус еще в 2015 году, в 2016 сокращение продолжилось до 2,34 трлн. тенге. Добавим, что доля кредитов в нацвалюте от общего портфеля составила чуть больше 92 процентов. В то же время за год объем просроченных потребзаймов уменьшился на 7,9 процента до 198 млрд. тенге.

За год работы инвестиционный суд страны рассмотрел около сотни дел. Чаще всего за помощью Фемиды, как показал опыт, обращаются иностранные инвесторы, чтобы оспорить незаконные, по их мнению, действия госорганов. В большей степени это касается неправомерности со стороны департаментов экологии, налоговиков и антимонополистов. Несмотря на эффективную работу инвестсуда, сейчас актуальным остается вопрос определения точной подсудности дел. Другими словами, речь идет о своеобразной компетенции, кому и какие споры нужно рассматривать.

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