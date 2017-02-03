Сенаторы призвали Трампа ужесточить санкции в отношении Ирана

Известно, что проект подготовили четыре конгрессмена. Таким образом, под ограничения могут попасть 8 иранских структур, а еще 17 окажутся под санкциями из-за испытаний баллистической ракеты. К слову, Иран является одним из ключевых экспортеров «черного золота».

Алькей Маргулан, эксперт

- Если это идет ограничение экспорта иранской нефти, это в какой-то мере будет влиять на ценоформирование. Если это только имеет отношение к ракетной программе Ирана, то я не думаю, что это сильно отразится на новом ценообразование нефти. Данное политическое событие в данный момент имеет только политическую и геополитическую составляющую.

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