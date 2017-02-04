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Налоговая нагрузка на экономику не будет увеличиваться – МНЭ РК

  • 04.02.2017 18:19
Налоговая нагрузка на экономику не будет увеличиваться – МНЭ РК Фото: primeminister.kz

В 2017 году будет проводиться большая работа по налоговому стимулированию отраслей новой экономики, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов. 

В целом поступления налогов будут соответствовать структуре ВВП.

- Горнодобывающий сектор будет оставаться ключевым источником пополнения бюджетных средств. Налогообложение горнодобывающей промышленности у нас намеренно сделано более тяжелым. Она крепко стоит на ногах, поэтому несет полноценную налоговую нагрузку. Обрабатывающую промышленность, малый и средний бизнес стараемся избавить от налогов, пояснил Т. Сулейменов.

По словам министра, эта тенденция будет продолжена и в 2017 году.

Кроме того, в рамках нового Налогового кодекса министерством  будут пересмотрены льготы в целях устранения неэффективных. Вместе с тем, МНЭ разрабатывает новые налоговые стимулы для отраслей новой экономики. Результатом этой деятельности станет снижение налоговой нагрузки на экономику.

Источник: primeminister.kz

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