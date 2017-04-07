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В Казахстане начнет работать первая межбанковская база данных по операционным рискам

  • 07.04.2017 21:15
В Казахстане начнет работать первая межбанковская база данных по операционным рискам

В Казахстане начнет работать первая межбанковская база данных по операционным рискам.

К ним, в частности, относятся нештатные ситуации, инциденты, связанные с человеческим фактором, такие как мошенничества или кибератаки, способные нанести ущерб финорганизации. Предоставлять данные в межбанковскую базу выразили готовность уже несколько казахстанских фининститутов.

Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса кредитного бюро

- У банков есть требования по 29-м правилам Национального банка о том, что они должны собирать эти инциденты, проводить анализ обязательно. И для того, чтобы таких рисков у банка в дальнейшем не возникало в последующем. Соответственно, такой анализ они могут делать на основе статистики, которую банк сам собирает. Но когда у банка не так много статистики, они не могут сделать анализ более расширенным.

Эксперты поясняют - система будет работать в режиме онлайн, а потому все участники смогут информировать и своевременно реагировать на инциденты. В этом году в Казахстане увеличилось количество хакерских атак на банки, но найти преступников практически невозможно. С начала 2017 года полицейские приостановили досудебное расследование около 75 процентов уголовных дел по киберпреступлениям из-за того, что так и не смогли найти подозреваемых. Отметим, за прошлый год зарегистрировано 36 фактов хищения денег хакерами.

Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса кредитного бюро

- Это поможет значительно оптимизировать расходы банков на предотвращение таких убытков. Этих убытков не случится, проще говоря, если рисковики будут уведомлены о такого рода инцидентах, и они уже смогут сделать в банке заранее. Потому что если это произошло в одном банке, это может произойти и во втором, и в третьем. Из-за этого страдают несколько лиц сразу.

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