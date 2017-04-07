Рост цен на мировом рынке оказывает поддержку тенге

Каныш Абдразаков, инвестиционный аналитик управляющей компании

- Сирия сама по себе является не крупнейшим экспортером нефти. Они находятся лишь на 66-м месте, но имеется политический риск, что эскалация может в регионе увеличиться. То есть рядом находятся такие крупнейшие экспортеры, как Ирак. Это второй крупнейший экспортер нефти стран ОПЕК. И если это перерастет в более глобальную ситуацию, которая может повлиять на перебои поставок нефти, это повлияет на спрос и предложение нефти, в связи с этим котировки и дальше пойдут расти. Но на данный момент я считаю, что это кратковременный среднесрочный драйвер.

Ситуация на мировом рынке косвенно влияет и на стоимость национальной валюты. Казахстанский тенге на сегодняшних торгах на KASE, немного сдав позиции американцу, тем не менее остался в плюсе по отношению к курсу в начале недели. С другой стороны влияние на стоимость тенге оказывают и валюты стран - основных торговых партнеров Казахстана. В том числе и российский рубль.

Каныш Адразаков, инвестиционный аналитик управляющей компании

- У нас сейчас союз, то есть колебания в России сказываются и на Казахстан. Мы не можем сильно различаться в валютных колебаниях, поэтому если брать валютные колебания рубля, сегодня рубль растет и складывается двоякая ситуация. Так как нефть выросла, и рост нефти сказывается на то, что тенге укрепляется. Рост рубля способствует тому, что тенге начинает дешеветь. Я думаю, что сильно котировки, валютные колебания тенге в ближайшее время мы не увидим.