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Рост цен на мировом рынке оказывает поддержку тенге

  • 07.04.2017 23:05
Рост цен на мировом рынке оказывает поддержку тенге

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent по итогам утренних торгов составила 55 долларов 70 центов за баррель, увеличившись почти на 2,5 процента, майские фьючерсы на нефть WTI выросли почти до 53 долларов.

Каныш Абдразаков, инвестиционный аналитик управляющей компании

- Сирия сама по себе является не крупнейшим экспортером нефти. Они находятся лишь на 66-м месте, но имеется политический риск, что эскалация может в регионе увеличиться. То есть рядом находятся такие крупнейшие экспортеры, как Ирак. Это второй крупнейший экспортер нефти стран ОПЕК. И если это перерастет в более глобальную ситуацию, которая может повлиять на перебои поставок нефти, это повлияет на спрос и предложение нефти, в связи с этим котировки и дальше пойдут расти. Но на данный момент я считаю, что это кратковременный среднесрочный драйвер.

Ситуация на мировом рынке косвенно влияет и на стоимость национальной валюты. Казахстанский тенге на сегодняшних торгах на KASE, немного сдав позиции американцу, тем не менее остался в плюсе по отношению к курсу в начале недели. С другой стороны влияние на стоимость тенге оказывают и валюты стран - основных торговых партнеров Казахстана. В том числе и российский рубль. 

Каныш Адразаков, инвестиционный аналитик управляющей компании

- У нас сейчас союз, то есть колебания в России сказываются и на Казахстан. Мы не можем сильно различаться в валютных колебаниях, поэтому если брать валютные колебания рубля, сегодня рубль растет и складывается двоякая ситуация. Так как нефть выросла, и рост нефти сказывается на то, что тенге укрепляется. Рост рубля способствует тому, что тенге начинает дешеветь. Я думаю, что сильно котировки, валютные колебания тенге в ближайшее время мы не увидим.

 
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