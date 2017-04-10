Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 11 процентов - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 11 процентов

  • 10.04.2017 18:00
Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 11 процентов Фото: ic24.kz

Национальный банк Казахстана принял решение не менять значение базовой ставки и оставил ее показатель на уровне 11 процентов с коридором плюс-минус один процент.

Такое заявление глава финрегулятора сделал сегодня в Алматы. Напомним, базовая ставка - это ставка, по которой Национальный банк страны предоставляет коммерческим банкам краткосрочные кредиты, а также принимает вклады на депозиты от банков второго уровня.

Базовая ставка играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране. По словам Данияра Акишева, Нацбанк при сохранении размера ставки руководствовался сразу несколькими показателями.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Рост цен на непродовольственные товары замедляется в результате укрепления тенге. На фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и укрепление российского рубля. Снижение годовой инфляции ограничивается ростом цен производителей в первом квартале текущего года. Стабильность ситуации на внутренних финансовых рынках страны повышает вероятность снижения базовой ставки при ее следующем пересмотре.

 
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В Казахстане начнет работать первая межбанковская база данных по операционным рискам
«Цеснабанк» может стать крупным акционером «Банка ЦентрКредит»
Сенат возвратил законопроект о коллекторской деятельности на доработку
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.