Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 11 процентов

Национальный банк Казахстана принял решение не менять значение базовой ставки и оставил ее показатель на уровне 11 процентов с коридором плюс-минус один процент.

Такое заявление глава финрегулятора сделал сегодня в Алматы. Напомним, базовая ставка - это ставка, по которой Национальный банк страны предоставляет коммерческим банкам краткосрочные кредиты, а также принимает вклады на депозиты от банков второго уровня.

Базовая ставка играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране. По словам Данияра Акишева, Нацбанк при сохранении размера ставки руководствовался сразу несколькими показателями.

Данияр Акишев, председатель Национального банка РК

- Рост цен на непродовольственные товары замедляется в результате укрепления тенге. На фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и укрепление российского рубля. Снижение годовой инфляции ограничивается ростом цен производителей в первом квартале текущего года. Стабильность ситуации на внутренних финансовых рынках страны повышает вероятность снижения базовой ставки при ее следующем пересмотре.