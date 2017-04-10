В Правительстве рассказали о темпах приватизации

Сейчас сформирован перечень объектов, которые останутся в госсобственности и квазигосударственном секторе.

В ведении государства решено оставить больше 6 тысяч организаций, почти 90 процентов из них - это учреждения социальной сферы, еще четыре сотни компаний будут в квазигосударственном секторе и больше 200 подлежат ликвидации. Всего же, по словам министра финансов, в текущем году на продажу выставят 280 организаций и в следующем еще 84.

Бахыт Султанов, министр финансов РК

- С 2016 года по комплексному плану приватизации реализовано 198 объектов на сумму в 51 миллиард тенге. Из них 18 объектов республиканской собственности, 95 объектов – коммунальной. 202 объекта сняты с торгов, большая их часть на стадии ликвидации.

Свыше сотни компаний выбыло, в частности из структуры фонда «Самрук-Казына». Что касается второго списка подлежащих приватизации активов фонда - известно, что 8 из них продадут иностранным инвесторам.

Среди них локомотивный завод, принадлежащий американской «Дженерал Электрик» и российскому «Трансмашхолдингу», электровозный завод - французская компания «Альстом», «Тулпар-Тальго» - испанский гигант «Патентес Тальго», а также «КТЖ-Хоргос Gateway» - его могут купить китайские инвесторы.