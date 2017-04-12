Выставка «Нефть и газ-2017» проходит в Атырау

Продвижение казахстанских товаров и услуг в нефтегазовом секторе и привлечение инвестиций в страну. Такие задачи ставят перед собой участники XVI Северо-Каспийской региональной выставки «Нефть и газ-2017», которая проходит в Атырау.

В этом году участие в региональной выставке принимают более 100 компаний из Казахстана, Азербайджана, Германии, Дании, Ирана, Италии, Китая, Нидерландов, Омана, Польши, России, США, Турции, Украины, Хорватии и Швейцарии. Крупные нефтяные компании региона заявляют о значительном увеличении добычи нефти в этом году, а сервисные организации и поставщики уже готовы заключать новые выгодные контракты. Искать партнеров на выставку в Атыраускую область приехали и начинающие казахстанские компании из других регионов страны.

Андрей Макаров, директор сервисной компании:

- Мы здесь не только представляем нашу компанию, наше оборудование, но и смотрим, какие технологии применяются на рынке, какие компании на рынке участвуют. Потенциал очень большой, нефть и газ для Казахстана - это одна из артерий, поэтому, конечно, нужно участвовать, тем более в таких местах как Атырау.

Для отечественных компаний выставка - это прежде всего возможность поиска новых партнеров и расширение рынков сбыта. Многие из них работают уже не первый десяток лет. По самым скромным подсчетам порядка одной пятой от всех их контрактов приходится на подобные выставки. Кроме того, это эффективная площадка для решения отраслевых задач.

Александр Донсков, генеральный директор машиностроительного завода: - На сегодня мы много что умеем, но мы хотим больше уметь. Расширить круг своих партнёров, успешно развиваться в этом регионе и, не ограничиваясь этим регионом, выходить в другие страны. Мы считаем, что мы к этому готовы, к этому мы стремимся.

Многие эксперты прогнозируют нынешний год насыщенным для развития бизнеса в Атырауской области. В эти дни параллельно с выставкой в регионе пройдет IV международный инвестиционный форум «Атырау инвест-2017».

Авторы: Талгат Утегулов, Азильхан Уахитов, Амантай Матенов.