Шымкентский завод начнет выпускать топливо стандарта К5 уже в этом году

Уже со следующего года Казахстан сможет экспортировать нефтепродукты в страны Центральной Азии и Афганистан.

После завершения модернизации три нефтеперерабатывающих завода - Атырауский, Шымкентский и Павлодарский - увеличат не только глубину переработки нефти, но и объемы производства. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев во время посещения Шымкентского НПЗ.

Министр сегодня подтвердил, что уже в мае в Шымкенте выпустят первую партию высокооктанового бензина и дизельного топлива экологических классов К4 и К5, к июню завод будет работать в полном объеме. А вот производство бензина АИ-80 к тому времени планируют прекратить.

Кстати, экспортировать на заводе планируют и серу, первую партию уже отправили в Китай. Отметим, по итогам всех этапов модернизации там будут перерабатывать до шести миллионов тонн нефти в год.

Нурбосын Нурашев, и.о. директора по производству

- Мы планируем взять на переработку нефть из западноказахстанских месторождений. Они сильно сернистые, соответственно мощности по производству серы у нас будут возрастать. Сейчас строится вторая установка производства серы мощностью 15 тысяч тон в год.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК

- Более чем на 2 миллиона тонн будет сверх потребности выпущено бензина, будет около миллиона тонн дизельного топлива, мы начнем экспортировать. Сегодня вы знаете, экспорт закрыт, но наш рынок – это Средняя Азия, забегая вперед, скажу, Средняя Азия и Афганистан - это наш рынок, там наш бензин, дизельное топливо знают, ждут.