Казатомпром ведет работу по цифровизации производств

В рамках Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017» в павильоне «Мир атомной энергии» состоялось подписание меморандумов между АО «НАК «Казатомпром» и ведущими компаниями в мировой атомной отрасли – Cameco Corporation, Uranium One Inc., CGN и AREVA.

Как проинформировали в Казатомпром, все четыре документа определяют возможности сотрудничества по реализации в Казатомпроме задач, озвученных в Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Стороны намерены сотрудничать в сфере автоматизации, цифровизации и роботизации на совместных предприятиях, в частности, заниматься разработкой проектов по BigData, интернету вещей, аддитивным технологиям, 3D моделированию и облачным технологиям. Кроме того, меморандумы предусматривают проведение совместных семинаров, форумов, стажировок с целью обмена опытом.

«В Послании Глава государства сказал, что необходимо промышленность и производство переводить на рельсы цифровизации, и сегодняшние меморандумы – это практическое выполнение тех поручений. Поэтому все наши совместные предприятия перейдут на цифровизацию, будут применять элементы роботизации и строить работу через анализ больших данных», – отметил председатель правления Казатомпрома Аскар Жумагалиев.

В настоящее время Национальная атомная компания ведет активную работу по реализации концепции «Индустрии 4.0». В частности, проводится комплексная автоматизация основных направлений уранового производства.

«Запускаются проекты Цифровой рудник, ERP (планирование ресурсов предприятия), Интегрированная система планирования, Ситуационный центр, которые являются платформой для «Индустрии 4.0». На дочернем предприятии «Kazatomprom-SaUran» ведется процесс роботизации линии затарки готовой продукции. Засыпку в емкость, взвешивание и отгрузку уранового продукта будут выполнять не работники, а роботизированный комплекс», - пояснили в нацкомпании.

Одним из основополагающих компонентов «Индустрии 4.0» является Интернет вещей (принцип взаимодействия электронных устройств без вмешательства человека). Все фактические производственные показатели в головной офис компании будут поступать с помощью многочисленных датчиков на оборудовании. Как рассказали в Казатомпром, это позволит получать достоверные данные и обеспечивать автономность процессов, исключая человеческий фактор на производстве. Производственные участки смогут взаимодействовать между собой, формировать заказы, корректировать параметры, регулировать нормативы.

Источник: strategy2050.kz