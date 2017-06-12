До конца июня в РК разработают нацстратегию по привлечению инвестиций

До конца этого месяца в Казахстане разработают национальную стратегию по привлечению инвестиций, сообщил сегодня министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Единым переговорщиком от лица Правительства с крупными транснациональными корпорациями и инвесторами станет нацкомпания «Казахинвест». До конца июня в тестовом режиме запустят информационно-мониторинговую систему «Follow-up». Для тех, кто будет работать с бизнесменами, создадут виртуальные кабинеты. И уже в сентябре на базе нацкомпании должны открыть единое окно для инвесторов.

Рассказал министр и о том, сколько в стране простаивает заводов, запущенных в рамках Карты индустриализации. Из 72 стабильно работают лишь 19, хотя и они загружены только наполовину. Несколько объектов, возможно, и вовсе не смогут запустить, сообщил Женис Касымбек. Львиная доля предприятий находится на разной стадии загрузки - от 20 до 40%. Ранее Глава государства поручал оживить минимум половину этих производств. По мнению Касымбека, эта задача будет выполнена.

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК:

- Мы подписали трёхсторонние соглашения с регионами, с акиматами, с самими хозяевами предприятий и оказываем существенную поддержку, стараемся обеспечить стабильную работу этих предприятий. Думаю, что до конца этого года более 50% этих предприятий будут стабильно работать.

Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК:

- Можно сделать, но здесь надо учитывать тогда, что ежемесячные платежи возрастают очень сильно и значительно, и многие вкладчики ЖССБ не смогут потянуть эту нагрузку ежемесячно. Исходя из этого, мы сегодня остановились на цифре 30%, считаем, что это правильная цифра, объективная.