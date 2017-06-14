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По программе автокредитования из Нацфонда выделено 26 миллиардов тенге

  • 14.06.2017 09:05
По программе автокредитования из Нацфонда выделено 26 миллиардов тенге Фото: Kapitalist.tv

В рамках программы автокредитования более 9 тысяч человек приобрели автомобили отечественного производства. Об этом сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Как показывают результаты продаж, в среднем 30 процентов автомобилей отечественного производства за 2015-2016 годы были реализованы по данной программе. Всего на программу автокредитования из Национального фонда выделено 26 миллиардов тенге.

Выделенные средства освоены в полном объеме и на сегодняшний день ведется вторичное освоение средств. На текущий момент в рамках программы более 9 тыс. человек приобрели автомобили отечественного производства.

- Программа еще будет работать ближайшие 20 лет. На сегодняшний день Правительством РК прорабатывается вопрос о возможности выделения дополнительных средств порядка 10 миллиардов тенге в рамках данной программы, указано в сообщении.

Источник: strategy2050.kz

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