В Казахстане действуют около 500 совместных с США предприятий - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Казахстане действуют около 500 совместных с США предприятий

  • 14.06.2017 15:10
В Казахстане действуют около 500 совместных с США предприятий Фото: Kapital.kz

Казахстан является площадкой для производства продукции для последующего выхода на большие рынки ЕвразЭС, Китая, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе казахстанско-американского бизнес-форума в Астане.

- Казахстан входит в Евразийский экономический союз. Это единый рынок без таможенных границ емкостью более 180 миллионов человек, с внешнеторговым оборотом порядка триллиона долларов. Мы расположены в непосредственной близости от Китая – самой большой экономики в мире после США, - рассказал глава ведомства.

Как отметил министр, в Казахстане созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Сегодня в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и около 20 индустриальных зон, с разной отраслевой направленностью. Участникам СЭЗ также предоставляется пакет льгот и упрощение разрешительных процедур. 

Вместе с тем реализуются 3 госпрограммы, в частности, «Нурлы жол», направленная на развитие транспортно-логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры, Программа жилищного строительства «Нурлы жер», а также Программа индустриально-инновационного развития до 2020 года, направленная на производство экспортоориентированной высокотехнологической продукции обрабатывающей промышленности. Здесь предусмотрены различные меры господдержки: субсидирование процентной ставки по кредитам, оказание сервисных услуг, инвестиционные и налоговые преференции. 

Стоит отметить, что в нашей стране действует около 500 совместных предприятий с участием американского капитала различных отраслях. За последние 10 лет приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил более 265 миллиардов долларов.

Источник: strategy2050.kz 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В Астане впервые проходит казахстанско-американский бизнес-форум В Астане впервые проходит казахстанско-американский бизнес-форум
Джошуа Уокер: Масштабы выставки ЭКСПО и задумка потрясают Джошуа Уокер: Масштабы выставки ЭКСПО и задумка потрясают
США презентовали свой павильон на ЭКСПО-2017 США презентовали свой павильон на ЭКСПО-2017
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.