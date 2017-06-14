В Казахстане действуют около 500 совместных с США предприятий

Казахстан является площадкой для производства продукции для последующего выхода на большие рынки ЕвразЭС, Китая, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе казахстанско-американского бизнес-форума в Астане.

- Казахстан входит в Евразийский экономический союз. Это единый рынок без таможенных границ емкостью более 180 миллионов человек, с внешнеторговым оборотом порядка триллиона долларов. Мы расположены в непосредственной близости от Китая – самой большой экономики в мире после США, - рассказал глава ведомства.

Как отметил министр, в Казахстане созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Сегодня в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и около 20 индустриальных зон, с разной отраслевой направленностью. Участникам СЭЗ также предоставляется пакет льгот и упрощение разрешительных процедур.

Вместе с тем реализуются 3 госпрограммы, в частности, «Нурлы жол», направленная на развитие транспортно-логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры, Программа жилищного строительства «Нурлы жер», а также Программа индустриально-инновационного развития до 2020 года, направленная на производство экспортоориентированной высокотехнологической продукции обрабатывающей промышленности. Здесь предусмотрены различные меры господдержки: субсидирование процентной ставки по кредитам, оказание сервисных услуг, инвестиционные и налоговые преференции.

Стоит отметить, что в нашей стране действует около 500 совместных предприятий с участием американского капитала различных отраслях. За последние 10 лет приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил более 265 миллиардов долларов.

Источник: strategy2050.kz