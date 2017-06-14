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$41 млн материальной помощи окажет Казахстан Кыргызстану

  • 14.06.2017 20:30
$41 млн материальной помощи окажет Казахстан Кыргызстану

Материальную помощь больше чем на 40 млн долларов Казахстан окажет Кыргызстану.

Соответствующие договоры сегодня ратифицировали в Мажилисе. Как рассказал министр финансов Бахыт Султанов, соглашения помогут процессам интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Будет профинансировано обустройство таможенных пунктов, модернизированы испытательные лаборатории, а также обучены кадры в сфере технического регулирования.

Казахстан от этого тоже имеет выгоду. Механизм простой, если будут в безопасности границы ЕАЭС, будет и дальнейшее развитие торговли.

Павел Казанцев, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Будут ли приобретаться услуги, вы сказали, что услуги будут точно, товары и оборудование казахстанского производства в рамках выделяемых 41 млн долларов и в последующих траншах. Какие это услуги, товары и оборудование, и каким образом и какими механизмами будут решаться вопросы казахстанского содержания.

Бахыт Султанов, министр финансов РК:

- В первом транше из 40-ка на самом деле только обучение 100% казахстанского содержания, оборудование же в данном случае по всему если перечню оборудования посмотреть - это высокотехнологичное оборудование это импортное. Строительство монтажа уже в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза наши подрядчики могут участвовать в этих конкурсах.

Толеутай Рахимбеков, заместитель министра сельского хозяйства РК:

- Что касается мебели, то в принципе это может быть и отечественного производства, допустим, для оснащения пунктов и лабораторий.

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