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К 2020 году в Казахстане объемы производства из ВИЭ вырастут в 3 раза

  • 14.06.2017 21:58
К 2020 году в Казахстане объемы производства из ВИЭ вырастут в 3 раза

К 2020 году объемы производства из возобновляемых источников вырастут в три раза по сравнению с текущими показателями, обещают в Министерстве энергетики.

Через 3 года в стране будут работать больше 100 объектов альтернативной энергетики, сегодня их уже 50. Основная часть новых станций, а именно 23 объекта, придется на ветроэнергетику. Построят 17 солнечных станций и дополнительно введут в эксплуатацию 13 гидроэлектростанций, а также несколько установок для получения такого альтернативного источника энергии как биогаз.

По приведенным цифрам понятно, что особую ставку энергетики делают на ветровые электростанции. Во многом благодаря уникальным природным возможностям отдельных районов страны. К примеру, в Астане, в Форте-Шевченко, на территории Джунгарских ворот и Шелекского коридора среднегодовая скорость ветра достигает 9 метров в секунду. Общая площадь сильно продуваемых территорий составляет 50 тысяч квадратных километров или 2% от площади всей республики.  И на этих 2% можно производить триллион киловатт-часов в год, что в разы перекрывает потребности всей страны в электроэнергии.

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