Глава НУХ «Байтерек» провел ряд встреч на полях АЭФ

В первый день работы юбилейного X Астанинского экономического форума Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев встретился с представителями Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, руководством компаний «Thomson Reuters», «Boston Consulting Group» и «Verno Capital».

Как сообщили в холдинге, в рамках встреч Ерболат Досаев проинформировал вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера о роли Холдинга в процессе привлечения прямых инвестиций в Казахстан, а также обсудил сотрудничество с группой Всемирного банка по перспективным направлениям.

«В рамках разрабатываемой Правительством Казахстана Национальной стратегии по привлечению инвестиций Холдинг «Байтерек» будет предоставлять заинтересованным компаниям финансовые инструменты и техническую поддержку по принципу «единого окна», - пояснил Ерболат Досаев.

По итогам встречи стороны договорились наладить регулярный обмен информацией по возможным сферам взаимодействия.

На полях Астанинского экономического форума также состоялась встреча Ерболата Досаева со старшим партнером и главным по вопросам инвестиционных стратегий компании «Verno Capital» Роландом Нэш. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по формированию «пайплайна» совместных инвестиционных проектов в области инфраструктуры, пищевой промышленности и других приоритетных секторов экономики для дальнейшего финансирования.

На встрече с руководством Международной финансовой корпорации стороны обсудили возможность углубления сотрудничества по проектам государственно-частного партнерства, а также в сфере поддержки деловых инициатив малого и среднего бизнеса. Отдельно стороны обсудили возможность поддержки МФК проектов в области возведения энергоэффективного жилья в рамках реализации Программы «Нұрлы жол».

Также Председатель встретился с Председателем совета директоров «TheBoston Consulting Group» Ханс-Пол Брюкнером и Управляющим директором «Thomson Reuters» по странам СНГ Петром Марчевским.

В ходе встреч глава Холдинга «Байтерек» рассказал об основных направлениях работы Холдинга и его дочерних организаций в рамках обновленной Стратегии Холдинга. В их числе – диверсификация экономики путем развития крупных индустриальных и инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства, а также трансферт технологий, инноваций и поддержка экспорта.

В настоящее время портфель текущих проектов Республики Казахстан, реализуемых при содействии Всемирного Банка, включает в себя 8 инвестиционных проектов на общую сумму 4,6 млрд. долларов США.

Источник: strategy2050.kz