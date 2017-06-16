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Второй день Астанинского экономического форума проходит в столице

  • 16.06.2017 13:14
Второй день Астанинского экономического форума проходит в столице

В столице проходит второй день Астанинского экономического форума. На сегодня запланировано более 20 панельных сессий.

Самая главная – с участием Президента Казахстана – состоится после обеда.

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