Самая главная – с участием Президента Казахстана – состоится после обеда.
Второй день Астанинского экономического форума проходит в столице
- 16.06.2017 13:14
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В столице проходит второй день Астанинского экономического форума. На сегодня запланировано более 20 панельных сессий.
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