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Делегаты 100 стран приняли участие в Астанинском экономическом форуме

  • 16.06.2017 21:30
Делегаты 100 стран приняли участие в Астанинском экономическом форуме

Делегаты 100 стран приняли участие в Астанинском экономическом форуме, где обсудили и будущее Шелкового пути.

Странам необходимы единая скоординированная политика касательно этого экономического пояса и налаживание взаимного сотрудничества. Сегодня такое мнение на сессии во Дворце Независимости высказали делегаты форума. А инвестиции, по их мнению, дадут новый импульс развитию всей Евразии. Участники также отметили, что для развивающихся рынков теперь открывается  новая глава. 

Астанинский экономический форум - площадка для дебатов ведущих экспертов, здесь можно найти ответы на глобальные  вызовы современности. Форум собрал более 4 тысяч делегатов из 100 стран мира. В центре внимания участников - развитие мировой экономики, стимулирование глобальных инвестиций, технологии и альтернативная энергетика. 

Дармен Садвакасов, старший партнер CSI:

- В рамках АЭФа проходит много встреч  и сессий. Я сам вчера моделировал сессию по инвестициям. Очень важная и актуальная тема. Представители Всемирного банка, представители ОЭСР, которые презентовали инвестиционную политику Казахстана. Кроме этого, обсуждались вопросы стратегий, вопросы развития инноваций.

Участие в дискуссиях принимали именитые финансисты и аналитики. Американский экономист, автор идеи «Черный лебедь» Нассим Талеб, к примеру, высказался о Шелковым пути, отметив, что он представляет собой победу торговли над геополитикой. Впрочем, интересны гейдеру были все сессии форума.

 Нассим Талеб, американский экономист, трейдер:

- Я рад участвовать в форуме. Меня здесь всё потрясло. Начиная с вашей столицы Астаны. Это мистический город,  который появился буквально на пустом месте. На Форуме мы очень много говорили о глобализации, о будущем «Шелкового пути». Я считаю, что он должен стать драйвером мировой экономики.

Звезды мировой экономической мысли сошлись в одном; соглашения между участниками создадут базу для воплощения в жизнь многочисленных  проектов. По итогам встреч форума уже подписаны предварительные двусторонние договоры и меморандумы, а это значит, что совместная работа в решении вопросов экономического развития продолжится.

Авторы: Жанара Дулатова, Ержан Рахманбердиев

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