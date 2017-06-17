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В Казахстане разработают отраслевую программу развития редкоземельных металлов

  • 17.06.2017 21:33
В Казахстане разработают отраслевую программу развития редкоземельных металлов фото: geominepress.ir

АО «Казгеология» приступило к реализации проекта «Оценка перспектив месторождений редкоземельных металлов по основным рудным провинциям Казахстана», сообщает МИР РК.

Данная работа ведется в рамках Плана развития разработки редких и редкоземельных металлов в РК на 2015-2019 годы, утвержденного постановлением Правительства РК.

Проект подобного рода в независимом Казахстане осуществляется впервые и является очень актуальным в свете образовавшегося дефицита с поставкой редкоземельного сырья на мировой рынок.

Всего предварительно выделено 18 перспективных участков на территории Казахстана, по которым компания проведет оценку ожидаемых ресурсов и определит направления дальнейших оценочных работ. По итогам будет разработана отраслевая программа развития редкоземельных металлов в Казахстане.

Для выполнения проекта АО «Казгеология» созданы 4 группы из числа геологов компании для оценки участков в Восточном, Центральном, Южном и Северо-Западном регионах Казахстана с центрами в Усть-Каменогорске, Алматы и Караганде.

«За двухлетний срок компании предстоит выполнить большой объем работ с полевой заверкой аналитических исследований по всем основным редкоземельным рудным провинциям Казахстана, по результатам которых будет разработана программа по проведению дальнейших геологических исследований и передана Комитету геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня компания оценивает данный проект одним из перспективных и конкурентоспособных направлений в индустриально-инновационном развитии, учитывая высокий спрос на мировом рынке и тренды по развитию высокотехнологичных и инновационных электронных производств.

Источник: strategy2050.kz

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