В текущем году будут сокращены налоговые проверки – Минфин

В целях повышения налоговых поступлений в текущем году налоговые проверки будут сокращены на 37,5%, отметил министр финансов РК Бахыт Султанов на совместном заседании палат Парламента.

Как подчеркнул Б.Султанов, в проекте нового Налогового кодекса предусматривается исключение 56% норм, являющихся основанием для проверок. В итоге останутся 14 норм вместо действующих 32.

«Для результативности данной работы мы должны создать благоприятные условия для бизнеса, сохраняя высокую налоговую отдачу. Есть поговорка о том, что без доходов не бывает расходов. Поэтому повышение налоговых поступлений будет проходить на фоне сокращения налоговых проверок. К примеру, в текущем году проверки будут сокращены на 37,5%. В налоговых проверках вводятся подходы, основанные на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества – горизонтальный мониторинг. Дальнейшая информатизация налогового администрирования также повлияет на снижение налоговых проверок», - сказал министр.

Также одним из рассматриваемых важных вопросов министерства является сокращение количества неэффективных налоговых преференций.

«Как вам известно, эти льготы в основном используются бизнесом как способ минимизации налогов. В этой связи будут пересмотрены существующие льготы по КПН, НДС и по местным налогам. В рамках гуманизации законодательства также предусматривается внесение соответствующих изменений в Кодекс «Об административных правонарушениях». Самое главное в нем – снижение объема административных штрафов и широкое использование института предупреждения вместо наказания», - уточнил глава ведомства.

В целом, исполнение бюджета 2016 года было направлен на оживление экономики через стимулирование предпринимательства и создание рабочих мест. Рост экономики составил 1%. Доходы бюджета достигли 7,7 трлн тенге. Это больше на 1,5 трлн тенге, чем показатель предыдущего 2015 года.

Акбота Кузекбай

Источник: strategy2050.kz