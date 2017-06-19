Н.Абыкаев: Казахстан проводит большую технологическую модернизацию

В нем принимают участие известные эксперты в различных областях, включая «зеленую» энергетику. Всего свыше тысячи делегатов из 50 стран и 11 международных организаций.

Тема конгресса звучит как «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации». Участники обсуждают перспективы развития мировой энергетики до 2050 года, энергетическую безопасность и экологическую устойчивость. Одним из главных вопросов станет реализация международной Дорожной карты возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что в большинстве стран к 2030 году их доля увеличится с 20% до 70%. В конгрессе принимают участие и нобелевские лауреаты. Среди них обладатель премии Чунг Рэй Квон, Мохан Мунасингхе, Ражендра Кумар Пачаури и Данкан Майкл Холдейн.

Президент Нурсултан Назарбаев передал приветствие всем участникам встречи. Приветственное слово Главы государства зачитал модератор Конгресса Нуртай Абыкаев.

Нуртай Абыкаев, председатель международного программного комитета WSEC-2017:

- Тема конгресса созвучна с темой выставки ЭКСПО. Наша страна проводит большую технологическую модернизацию. В этом направлении обмен опытом, идеями и практикой поможет развитию «зеленой» энергетики без вреда экологии. Встреча поможет найти решение проблем, связанных с энергетикой и определить развитие модели мирового экономического роста. Желаю всем участникам плодотворной работы и успехов.