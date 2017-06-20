Министр финансов РК назвал проблемные вопросы государственных закупок

Выступая на заседании Правительства, Бахыт Султанов отметил, что полная автоматизация системы госзакупок привела к созданию электронного камерального контроля. Теперь он осуществляется без посещения объекта, в онлайн-режиме посредством веб-портала. По данным министра, указанные меры позволили увеличить почти в 4 раза среднее количество участников на один конкурс с 1-2 до 4 и в 3 раза увеличить экономию с 43 до 130 млрд тенге. «Вместе с тем, сегодня в сфере госзакупок нерешенным остается ряд проблемных вопросов. В первую очередь, это касается большой доли закупок из одного источника, что влечет за собой риск коррупционных проявлений. Так, в 2014 году доля таких закупок от общего объема составляло 79%, 2015 году - 75%, 2016 году - 69%. При этом, из указанных 69% (это 1,6 трлн тенге) закупок из одного источника 39% (881 млрд тенге) приходятся на закупки по основаниям, предусмотренным Законом «О госзакупках».

Ранее такие закупки проводились без применения норм закона. Сейчас же все процедуры этого способа, оформляются на портале, что позволяет вести по ним мониторинг», - рассказал министр. По его словам, остальные 30% (744 млрд) - это закупки из одного источника, выбранного по результатам несостоявшегося конкурса. «Именно этот вид закупок из одного источника содержит наибольшие коррупционные риски. Причем, основная доля несостоявшихся конкурсов, а это около 80%, приходится на работы, связанные со строительством. Это, несмотря на высокую конкурентную среду в закупках в сфере строительства. В среднем количество участников на один такой конкурс составляет 7-8 компаний», - пояснил Бахыт Султанов. По его словам, причины массовых отклонений заявок по закупкам строительства в основном связаны с проектно-сметной документацией. Конкурсные документации требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат устаревшую технику.

«В целях недопущения отклонений по формальным причинам, мы упрощаем требования к участникам закупок, где упор будет сделан на положительную репутацию, коэффициент налоговой нагрузки», - отметил министр. Еще одной немаловажной проблемой, как сообщил глава Минфина, является низкий уровень квалификации большинства участников закупок. Это влечет за собой приобретение некачественных товаров, работ, услуг, отметил он.

«Решение указанных проблем видится в широком использовании института предварительного квалификационного отбора. Сейчас в госзакупках такой способ предусмотрен только по строительству первой категории сложности. В этой связи, нами ведется работа по расширению перечня товаров, работ, услуг, закупаемых через этот способ закупок», - резюмировал он.

Источник: www.inform.kz