В Минэнерго РК рассмотрят возможность отмены запрета на экспорт бензина - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,25
EUR/KZT 391,17
RUB/KZT 5,62
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Минэнерго РК рассмотрят возможность отмены запрета на экспорт бензина

  • 21.08.2017 22:01
В Минэнерго РК рассмотрят возможность отмены запрета на экспорт бензина

Казахстан может начать экспортировать бензин.

Сейчас, напомним, наша страна сильно зависима от импорта. На продажу бензина и дизтоплива за рубеж действует запрет. В Министерстве энергетики рассматривают возможность его отмены.

Об этом на брифинге в Правительстве рассказал глава ведомства Канат Бозумбаев. По его словам, в конце года будет завершена модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Это значит, что внутренняя потребность в топливе будет покрыта. Главным рынком сбыта для излишков могут стать Центральная Азия и Афганистан. 

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:

- Если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим, и с января будем инициировать отмену этого соглашения. Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо, и его будет с избытком по 1,5-2 млн по каждому виду топлива. Таким образом, мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт, чтобы возвращать займы, взятые на эту дорогостоящую модернизацию.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Правительство РК определило приоритетные страны для привлечения инвестиций Правительство РК определило приоритетные страны для привлечения инвестиций
Садоводы Атырау вырастили более 300 тонн яблок Садоводы Атырау вырастили более 300 тонн яблок
Объем экспорта зерновых культур за 2016 год превысил пять миллионов тонн Объем экспорта зерновых культур за 2016 год превысил пять миллионов тонн
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.