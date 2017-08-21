В Минэнерго РК рассмотрят возможность отмены запрета на экспорт бензина

Сейчас, напомним, наша страна сильно зависима от импорта. На продажу бензина и дизтоплива за рубеж действует запрет. В Министерстве энергетики рассматривают возможность его отмены.

Об этом на брифинге в Правительстве рассказал глава ведомства Канат Бозумбаев. По его словам, в конце года будет завершена модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Это значит, что внутренняя потребность в топливе будет покрыта. Главным рынком сбыта для излишков могут стать Центральная Азия и Афганистан.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:

- Если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим, и с января будем инициировать отмену этого соглашения. Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо, и его будет с избытком по 1,5-2 млн по каждому виду топлива. Таким образом, мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт, чтобы возвращать займы, взятые на эту дорогостоящую модернизацию.