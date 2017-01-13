Первый балетный спектакль театра «Астана Опера» состоится на сцене Мариинки

Наши танцовщики искушенной публике города на Неве представят легендарный спектакль «Собор Парижской Богоматери», он пройдет на новой сцене Мариинского театра в первых числах февраля. И это самый первый балет казахстанской труппы.

Премьера легендарного балета на сцене столичного театра прошла в конце июня прошлого года. Постановка имела огромный успех, теперь балетная труппа надеется повторить его и в Санкт-Петербурге.

Чтобы покорить сцену знаменитой Мариинки и ошеломить местную публику, солисты театра и многочисленный кордебалет день за днем оттачивают каждое движение сложнейшего балетного полотна под названием «Собор Парижской Богоматери». У этого спектакля богатая история.

От классической постановки хореографа Жюля Перро, поставившего этот балет еще в середине 19 века, и до оглушительного успеха в смелой трактовке великого французского реформатора Ролана Пети, открывшего миру новое балетное прочтение проникновенной книжной драмы в декабре 1965.

Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы театра «Астана Опера»

- Большой такой масштабный спектакль, где очень сложно технически еще, там разъезжаются платформы, съезжаются, участвуют, кстати, не только артисты балета, но еще и технические работники, они тоже на сцену выходят и тоже должны все синхронно сделать.

Художественный руководитель балетной труппы столичного театра Алтынай Асылмуратова предстоящие гастроли ожидает с понятным волнением. Когда-то она сама была любимицей Ролана Пети и много лет танцевала в качестве примы-балерины на сцене Мариинки. Сейчас уже как хореограф-постановщик она везет в свой родной любимый театр казахстанский балет. И говорит, что важно все - и работа солистов, и технически непростой танец кордебалета.

Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера»

- Легче где-то, если солист ошибется, когда он один и многие не знают, как надо, но когда из массы хотя бы один-два выбиваются, то уже нет впечатления, поэтому добиться такой четкости, синхронности и еще эмоциональной отдачи очень сложно, для артистов, конечно, это сложновато, но они справляются.

Бахтияр Адамжан, исполнитель партии Квазимодо, ведущий солист театра «Астана Опера»

- Мы отдаем себя полностью на 100 процентов, чтобы показать наш театр, наш казахстанский балет, наше государство.

Костюмы к спектаклю шили по эскизам Ив-Сен Лорана - друга Пети. Всего около 200 нарядов. Везут туда и свой оркестр, он отправится в северную столицу России чуть раньше танцовщиков. Для петербуржской публики казахстанские гастроли станут настоящим подарком, ведь «Собора Парижской Богоматери» в репертуаре Мариинки не было уже больше 20 лет.

Автор: Назия Туякова, оператор: Канат Абильдин

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