В Астане прошли лыжные соревнования «Январский спринт»

Организаторами соревнований выступили Детско-юношеская спортивная школа № 2 и ТОО «Астана Орманы» при поддержке столичной дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и Управления физической культуры и спорта акимата города Астаны.

В состязаниях приняли участие свыше ста столичных любителей лыжного спорта. На торжественном открытии соревнований состоялся традиционный парад спортсменов. Во главе организаторов и судейского состава - ведущие спортсмены страны, имеющие огромный опыт в проведении крупнейших спортивно-массовых мероприятий. Один из них - заслуженный тренер РК по лыжным гонкам, судья высшей национальной категории с 40-летним стажем Юрий Михайлович Старостин.

- Особенность данного мероприятия - это предшествующие соревнования перед Универсиадой. Сегодня у нас принимают участие 9 возрастных групп среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а также группа из числа ветеранов, от 40 лет и старше. Соревнования проводятся традиционно, ранее это были «Буркасын». Но сейчас мы осваиваем новое место - велодорожку. Зимой делается подготовка лыжни специализированно, под конек, под классику и преобразовывается в лыжную трассу. Интерес горожан с каждым разом растет, и мы видим дальнейшую мотивацию для развития лыжных соревнований, для популяризации здорового образа жизни и достойного досуга жителей и гостей города, отметил Юрий Старостин.

Участники возрастных групп должны одолеть различные дистанции лыжного забега. По итогам соревнований победителей ожидают ценные призы и памятные подарки.

- Мы очень горды, что на сегодняшний день на долю нашего предприятия выпала возможность быть причастным к этим спортивным мероприятиям, так как акиматом г. Астаны поставлены задачи организовать здесь круглогодичные спортивные мероприятия для популяризации велодорожки. По поручению акима нами притворяются задачи, для того чтобы поднять престиж, важность и значимость этого уникального объекта. Это «легкие» нашего города со всеми условиями, созданными для проведения грандиозных мероприятий, подчеркнул управляющий директор по развитию ТОО «Астана Орманы» Юсуп Келигов.

Источник: astana.gov.kz

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter