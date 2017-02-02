Балетная труппа «Астана Опера» с успехом выступила в Петербурге

Дана Нуржан, Twitter@DanaNurzhan

- В этом году «Астана Опера» привезла на суд петербургской публики балет «Собор Парижской Богоматери». Это одна из лучших работ хореографа Ролана Пети и композитора Мориса Жарра. Балет был создан для труппы Парижской оперы, а в конце семидесятых хореограф перенес спектакль в Кировский театр – так назывался в то время Мариинский. Спустя сорок лет благодаря казахстанским артистам жители Петербурга вновь увидели этот легендарный балет. Но уже на новой сцене театра.

Критики называют этот балет одним из самых сложных спектаклей 20 века. Его оригинальная хореография и сегодня выглядит актуальной и провокационной.

Айгерим Бекетаева, ведущая солистка

- Мы работали с Луиджо Бонино, он по максимуму постарался передать нам каждую роль, мы очень много говорили, очень многое он нам показывал. Для меня этот балет больше эмоциональный, нежели физической сложности.

Петербуржцы с нетерпением ждали гастролей казахстанского театра. Ведь «Астана Опера» зарекомендовала себя во время гастролей два года назад. Тогда оперы «Біржан-Сара» и «Аттила» шли с полным аншлагом на основной сцене «Мариинки».

Ольга Розанова, историк и критик балета

- Потрясающие солисты, талантливые люди. Причем хореография архисложная. Но кордебалет такой многочисленный, он занимает огромное пространство сцены. И главное в этом сложном ритме, в полифоническом рисунке они просто движутся как единый организм. Я поражена просто мастерством, уровнем исполнения. И поэтому встреча эта необычайно приятна.

Тамара Карапетян, зритель

- В полном восхищении. Я сравниваю с постановкой Ла Скала, у вас изумительная Эсмеральда, легкая, красивая, кисти рук – это что-то невероятное. Спасибо, что приехала «Астана Опера». Потому что у меня прекрасные впечатления еще от «Атиллы» два года назад. Приезжайте чаще.

«Астана Опера» гастролирует в городе на Неве под эгидой программы ЭКСПО 2017. В рамках культурной программы выставки в качестве ответного жеста Мариинский театр привезет в Астану оперу Верди «Симон Бокканегро» и балет Мендельсона «Сон в летнюю ночь».

Автор: Дана Нуржан, оператор: Тимур Алтынбаев.

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