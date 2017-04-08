На сцене Большого зала «Астана Опера» состоится премьера фантастической симфонии

Симфонический оркестр «Астана Опера» под руководством заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова представит премьеру знаменитой Фантастической симфонии французского композитора Гектора Берлиоза, сообщает пресс-служба Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Концерт состоится 15 апреля в Большом зале театра. Программу вечера откроет первый гобой оркестра таких театров, как Ла Скала в Милане, Королевского театра Турина и Римской оперы Джанфранко Бортолато. Он исполнит концерт для гобоя с оркестром Р. Штрауса.

Во втором отделении будет исполнена одно из самых популярных произведений Берлиоза - блестящая, новаторская Фантастическая симфония.

Маэстро Абзал Мухитдинов отметил, что эта удивительная симфония, театральная по своей сути, являет собой пример того, насколько яркие картины и образы можно создавать средствами оркестра.

«Эта музыка будоражит воображение, для многих она станет настоящим открытием. Произведение прозвучит в непривычном формате», - добавил Абзал Мухитдинов.