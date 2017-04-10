Юбилей отметил самый молодой оркестр страны

В честь знаменательного события музыканты устроили на родной сцене Павлодарского дома культуры грандиозный двухчасовой концерт и поразили всех не только виртуозной игрой, но и самыми необычными экспериментами.

Помимо традиционных домбры, кобыза и жетыгена зрители могли услышать чарующие звуки испанской гитары, а еще русского баяна, скрипки и даже кубинской конги. Павлодарский оркестр под руководством талантливого дирижера, ученика знаменитого Нургисы Тлендиева - Талгата Каримова создавался практически с нуля. А кюй Курмангазы «Сары-арка» оркестр сыграл под шквал аплодисментов в финале вечера.