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Юбилей отметил самый молодой оркестр страны

  • 11.04.2017 01:09
Юбилей отметил самый молодой оркестр страны

Самый молодой оркестр страны отметил свое 10-летие.

В честь знаменательного события музыканты устроили на родной сцене Павлодарского дома культуры грандиозный двухчасовой концерт и поразили всех не только виртуозной игрой, но и самыми необычными экспериментами.

Помимо традиционных домбры, кобыза и жетыгена зрители могли услышать чарующие звуки испанской гитары, а еще русского баяна, скрипки и даже кубинской конги. Павлодарский оркестр под руководством талантливого дирижера, ученика знаменитого Нургисы Тлендиева - Талгата Каримова создавался практически с нуля. А кюй Курмангазы «Сары-арка» оркестр сыграл под шквал аплодисментов в финале вечера.

 
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