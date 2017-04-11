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Фильмы киностудии «Казахфильм» примут участие в фестивале спортивного кино

  • 11.04.2017 13:30
Фильмы киностудии «Казахфильм» примут участие в фестивале спортивного кино Titus.kz

Фильмы производства киностудии «Казахфильм» им.Ш.Айманова, снятые по заказу Министерства культуры и спорта РК: «Жол: путь боксера» и «Воля к победе» участвуют в конкурсной программе 15-го юбилейного Международного фестиваля спортивного кино «Красногорский», который пройдет в Подмосковье с 13 по 20 апреля 2017 года.

Спортивная драма «Жол: путь боксера» режиссера Аскара Узабаева повествует о самом популярном казахстанском виде спорта – боксе. Картина рассказывает историю молодого уличного бойца-самоучки, который участвует в подпольных боях без правил.

Документальный фильм «Воля к победе» режиссера Тохтара Карсакбаева рассказывает о борце классического стиля, заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Казахской ССР, первом олимпийском чемпионе Казахской ССР – Жаксылыке Ушкемпирове. В фильме была использована документальная хроника советского времени.

Созданный в 2003 году МФСК «Красногорский» является крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. Президентом кинофестиваля является трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы – Ирина Роднина. 

Цели фестиваля – обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры кинематографии путем организации недели бесплатных показов кинолент о спорте; определение и награждение лучших спортивных отечественных и зарубежных лент, созданных за последние три года, а также создание возможности для полноценного обмена опытом мэтров кино и молодых авторов. 

В этом году в программу фестиваля поступило рекордное количество заявок – около 100 кинолент о спорте. Для участия в фестивале отобрано порядка 70 художественных и документальных кинолент, представленных участниками из 15 стран мира, среди которых: Россия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Молдова и другие.

Оценит конкурсную программу компетентное жюри, в которое вошли деятели культуры и искусств, политики и спортсмены.

Открытие фестиваля состоится 13 апреля в 18:00 во Дворце культуры «Подмосковье» (Красногорск). Победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения – 20 апреля в концертном зале Vegas City Hall.

Источник: www.kazakhfilmstudios.kz

 

 

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