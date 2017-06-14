КазНУИ проведет ряд мероприятий в рамках ЭКСПО-2017

Об итогах и предстоящих мероприятиях сегодня в ходе пресс-конференции в Службе Центральных коммуникаций подробно рассказали ректор Казахского университета искусств Айман Мусахаджаева, ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов, президент Шанхайской консерватории музыки г-н ZaiyongLin, ректор Белорусской Государственной академии музыки Екатерина Дулова, директор Консерватории Санта-Чеччилия г-н AlfredoSantoloci, Генеральный директор Ассоциации им. П.И. Чайковского Андрей Щербак.

Комплекс мероприятий стартовал 10 июня на площадке Международной выставки «ЭКСПО – энергия будущего. Астана 2017» концертом «Мечта» Казахского национального университета искусств.

В рамках концерта выступили Евразийский симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Львовского симфонического оркестра Айдара Торыбаева, ансамбль домбристов, квартет саксофонистов «SaxHorus», квартет флейтистов, ансамбль виолончелистов, молодые талантливые музыканты - лауреаты международных фестивалей и конкурсов, солисты–студенты КАЗНУИ.

- В рамках данного мероприятия состоялось 3 концерта. За 3 дня концерты посетили около 3000 человек, - отметила в своем выступлении ректор КазНУИ Айман Кожабековна.

13 июня в здании Казахского национального университета искусств состоялся 2-ой Форум музыкальных учреждений стран Шелкового пути «Великий Шелковый путь: взаимодействие культур Запада и Востока».

- Впервые в этом году в стенах Казахского национального университета искусств собрался внушительный состав в лице первых руководителей музыкальных учреждений из 13 стран мира, - сказала Айман Мусахаджаева.

На форуме, который проводится при содействии Министерства культуры и спорта РК, внимание участников было сосредоточено на актуальных темах: сохранения и развития традиционной национальной культуры; преемственность музыкального наследия - опыт высших учебных заведений искусства; ЭКСПО-2017 «Энергия искусства – энергия будущего»

В ходе обсуждения этих вопросов, руководители музыкальных учреждений поделились своим опытом и достижениями в области культуры и образования.

С 15 по 25 июня состоится Х Международный юношеский конкурс им. П.И.Чайковского.

Организаторы конкурса Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И.Чайковского и Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Конкурс проводится при поддержке Казахского национального университета искусств, Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского и Акимата города Астаны.

Художественный руководитель конкурса – народная артистка Республики Казахстан, ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева.

Финалисты конкурса выступят в сопровождении Евразийского симфонического оркестра и Симфонического оркестра КазНУИ.

Торжественное открытие конкурса состоится 15 июня в Большом зале «Астана Опера», там же 20 июня выступят Сергей Ролдугин и Айман Мусахаджаева в сопровождении Евразийского симфонического оркестра. Конкурсные прослушивания будут проходить в Органном зале КазНУИ и зале Ж.Жабаева КазНУИ с 16 по 24 июня. В конкурсную программу также включены мастер-классы и концерты членов жюри. Одним из них станет концерт памяти Наталии Шаховской с участием Кирилла Родина и Бориса Андрианова. Торжественное закрытие конкурса и концерт лауреатов состоится 25 июня в ЦКЗ «Казахстан».

К участию в конкурсе допущены 120 юных исполнителей из 20 стран: России, Казахстана, Китая, Кореи, Японии, США, Монголии, Узбекистана, Германии, Италии, Израиля, Великобритании, Мексики и других.

15 июня в 19:00 часов состоится торжественное открытие в большом зале «Астана Опера».

20 июня в 19:00 часов в Большом зале «Астана-опера» состоится концерт народной артистки РК Айман Мусахаджаевой и известного российского виолончелиста Сергея Ролдугина.

25 июня в 19:00 часов в ЦКЗ «Казахстан» состоится торжественное закрытие и концерт лауреатов международного юношеского конкурса им П.И. Чайковского.