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Казахстанская пианистка второй раз выступила на сцене Карнеги-холл

  • 16.06.2017 09:17
Казахстанская пианистка второй раз выступила на сцене Карнеги-холл фото Рената Садырова

На сцене знаменитого концертного зала в Нью-Йорке Карнеги-холл вновь звучат произведения казахстанских композиторов.

Участница международного фестиваля «Золотой ключ», пианистка Аида Ахметова исполнила музыкальную поэму «Легенда о домбре» и другие произведения классиков мировой музыки.

Лауреат международных и республиканских конкурсов, студентка Венского университета музыки и исполнительских искусств Аида Ахметова не первый раз покоряет знаменитый Карнеги-холл. В прошлом году она победила на международном конкурсе пианистов «Дебют», который проходил на этой сцене. А сегодня наша казахстанская пианистка вновь блистает своим талантом и мастерством в другом престижном фестивале под названием «Золотой ключ» в Нью-Йорке. Известные музыканты из разных стран, критики и педагоги отмечают высокий уровень исполнения Аидой Ахметовой трех прелюдий для фортепиано известного американского композитора Джорджа Гершвина. Публика восторженно принимала и мелодии страны великой степи. Казахстанская пианистка включила в свой репертуар известное произведение нашего композитора Нагима Мендыгалиева «Легенда о домбре».

Георгий Борисов, президент международного фестиваля «Золотой ключ»:

- Основная идея фестиваля – это соединить на единой, настоящей, профессиональной сцене тех, кто мечтает только о карьере артиста, студентов и профессиональных музыкантов, кто уже достиг какого-то признания и успеха. В прошлом году Аида Ахметова выступала в Карнеги-холл, как представитель Венского университета, но в этом году она приглашена, как победитель конкурса в Нью-Йорке, в Карнеги, как представитель Казахстана.

Аида Ахметова, пианистка, лауреат международных конкурсов:

- Этим летом я планирую сыграть несколько сольных концертов со своей сестрой, скрипачкой Лейлой Ахметовой, которая также учится в Венском университете. Мы будем делать несколько концертов в Австрии, где будем исполнять казахскую музыку наряду с музыкой зарубежных композиторов.

Автор: Ренат Садыров, Нью-Йорк, США

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