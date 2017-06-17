В Национальном музее РК выставили монеты Султана Бейбарса

Впервые в Астане уникальные предметы из собрания Музея исламского искусства, которые расскажут о жизни и истории правления Султана Бейбарса, сообщает пресс-служба Нацмузея РК.

В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Султан Бейбарс и его эпоха», приуроченной к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

На выставке всего представлено 22 предмета. На каждом из этих предметов изображена одна эмблема – Барс, который в виде титула принадлежал эпохе правления Султана Бейбарса.

Среди экспонатов – монеты Султана Бейбарса, титул «kasem amir El moamenen», деревянная панель, использованная в мечети Султана Баркук, и др.

Согласно общепринятой версии, Бейбарс родился в Дешт-и-Кыпчак (Половецкой степи) к северу от Черного моря (1223 или 1225-1277 гг.). Египетский историк XIV века аль-Айни в своем труде «Икду аль-джуман фи тарих ахл аль-азман» («Жемчужное ожерелье о жителях времени») сообщает: «Бейбарс бин Абдулла, по происхождению кипчак». По сведениям другого египетского ученого, автора одной из крупнейших энциклопедий XIV века ан-Нувайри, Бейбарс был тюрком и происходил из кыпчакского племени Елборили.

Бейбарс находился на престоле 17 лет (с 1260 по 1277 гг.). В годы правления Бейбарса Египет стал могущественной державой: строились каналы и судостроительные верфи, военные укрепления на границах страны, дворцы и мечети в Каире, развивались ремесла, земледелие, наука, торговля, искусство.

Султан Бейбарс известен успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских ильханов Ирана и европейских крестоносцев. Бейбарс – выдающийся полководец Востока, который получил в народе прозвище Абуль-Футух, то есть «Отец побед».

Выставка продлится до 10 августа.