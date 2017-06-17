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Что ждет гостей Astana Art Fest-2017

  • 17.06.2017 18:14
Что ждет гостей Astana Art Fest-2017 фото: liter.kz

В Астане на бульваре Нуржол стартует III Международный фестиваль современного искусства Astana Art Fest-2017, сообщает пресс-служба столичного акимата.

Astana Art Fest – ежегодный кросс-дисциплинарный мультикультурный фестиваль, объединяющий под своей эгидой изобразительное искусство, архитектуру, скульптуру, промышленный дизайн, хореографию и театр. Ежегодно в фестивале принимают участие 72 автора из Казахстана, России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день на выставке представлено 50 работ. На протяжении 90 дней перформанс будет радовать гостей и жителей столицы.

Фестиваль организован при поддержке акимата города Астаны. Хедлайнерами фестиваля стали Стивен Сигел, Арагорн Дик Рид, театр DUNDU, Эдуард Казарян, Сауле Сулейменова, арт-группа «Кызыл трактор».

Начинается выставка с входной группы, созданной архитекторами фестиваля – Эльдаром Хасановым, Романом и Михаилом Беличко. Гостей встречают интерактивные зоны, которые реагируют на движение и меняют цвет.

«Для нас входная группа была очень важна, потому что это первая точка, с которой человек проходит на фестиваль. Какое у него будет настроение, как он себя почувствует – для нас это очень важно. Как обычно, на входных группах мы разместили концепцию фестиваля и игру-сказку, которую я писала, когда знакомилась с материалами к фестивалю и собирала всю информацию. Эта сказка легла в основу нашего вечернего шоу, которое сегодня будет», - рассказала главный куратор фестиваля Яна Малиновская.

Грандиозное театрализованное шоу, посвященное открытию фестиваля, начнется сегодня в 20:00. Зрителей ожидает невероятный перформанс от организаторов, где будет представлена основная идея фестиваля – Nomad Energy. Энергия Номада – это творческая, преобразующая сила и трансформации человека и окружающего его пространства.

Сегодня на бульваре Нуржол собравшиеся увидят световое огненное шоу, уникальные хореографические номера, специально созданные для фестиваля, яркий визуальный ряд официально открытых к этому времени арт-объектов, концептуальное музыкальное оформление. Главными героями открытия станут знаменитый и титулованный артист балета РК Досжан Табылды и заслуженный деятель РК, артист балета Жандос Аубакиров.

На сегодняшний день на фестивале представлены не все объекты. Ко Дню города, 6 июля, откроется павильон выставки Art Fest. Помимо этого, в этот день состоятся перформансы и уличные спектакли от казахстанских и зарубежных театров. А также Арт-форум, где пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, лекции по урбанистике и влиянию искусства на экологию.

На День города именно на этой площадке состоится концерт альтернативной казахстанской музыки, в котором примут участие андеграундные команды. Концерт будет проходить на бульваре Нуржол, между «Керуеном» и «Северным сиянием», в пространстве, которое спроектировала архитектор Центра урбанистики Айгерим Оспанова под руководством Асхата Садуова. Проект был реализован совместно с аппаратом акима Есильского района. Данное пространство будет называться VIP-Астана. На этой площадке на протяжении всего лета будет собираться астанинское сообщество для развития нетворкинга.

Пространство фестиваля состоит из 7 разделов: современное искусство, архитектура, промышленный дизайн, музыка, театр и перформанс, fashion, nomad 2.0.

Помимо этого, посетители фестиваля могут посетить коворкинг – зону, расположенную на бульваре Нуржол. Организаторы также позаботились о том, чтобы эта зона также имела свою отличительную особенность. Каждый сможет принять участие в акции, по условиям которой можно обменять свою личную вещь на футболку с изображением казахского батыра. Вещи участников акции будут отправлены на благотворительность.

«Всю свою сознательную жизнь всегда интересовался батырами и всегда их рисовал. Для меня важна популяризация в современном мире, чтобы каждый человек, не только терской национальности, каждый знал своих предков. Это и есть богатство. Также хочется, чтобы молодежь почитала, и прошлое было модернизировано в будущем», - рассказал автор футболок, художник из России Алибек Айлакаев.

Специально для фестиваля были разработаны архитектурные решения: передвижные кюйме, входные группы, воздушные «леса», коворкинги, специализированные павильоны и мобильные кафе. Данные решения представляют собой энергию движения и экономию ресурсов, а также связи и взаимодействия через технологии.

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