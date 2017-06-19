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В Астане выступит знаменитая корейская балетная труппа

  • 19.06.2017 15:36
В Астане выступит знаменитая корейская балетная труппа astana.gov.kz

Прославленная корейская труппа Universal Ballet предстанет на сцене «Астана Опера» 26 и 27 июня.

Гастрольное выступление состоится в рамках Международного фестиваля балетного искусства Eurasia Dance Festival. 

Коллектив представит авторские балеты таких выдающихся современных хореографов, как Начо Дуато, Раймондо Ребек, Охад Нахарин. Так, в программу вечера This is modern вошли прославленные постановки: «Эльф», «Белый сон» «Минус 7». 

– Мы впервые выступаем в Казахстане. В труппе сейчас работает около 60 артистов, на гастроли едут 35 великолепных танцовщиков. Балеты, которые мы включили в гастрольный репертуар для зрителей «Астана Опера», ежегодно показываем на фестивале Korean ballet festival (Сеул). Эти мини-спектакли всегда очень ждут и невероятно любят зрители, поэтому мы решили привести и показать вам. Надеемся, что казахстанский зритель оценит их так же положительно, как поклонники нашего балета во всем мире, – рассказала заместитель артистического директора Universal Ballet Тиен Рю. 

Труппа совершила трехлетнее мировое турне, выступив в городах Японии, Колумбии, Турции, Китая, ЮАР, России, Франции, США, Канады, Омана и в Сингапуре.

Источник: astana.gov.kz

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