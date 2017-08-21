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В Карагандинской области широко отметили 350-летие Казыбек Би

  • 21.08.2017 20:56
В Карагандинской области широко отметили 350-летие Казыбек Би

Согласно наиболее распространенной версии он родился 350 лет назад.

Отдать дань уважения на юбилей общественного деятеля, посла и великого бия в поселок Егиндыбулак, где он жил, съехались тысячи казахстанцев. Здесь разбили огромный аул из белоснежных юрт, проходят научные конференции и идут съемки фильма. 

Так 300 с лишним лет назад проходили переговоры казахов с джунгарами. Заключить мир тогда удалось благодаря острому уму и ораторскому таланту Казыбека Кельдибекулы. Он стал одним из трех самых влиятельных биев и участвовал в создании свода законов ««Жеті Жарғы»». Уважение к его мудрости потомки сохранили и до наших дней. 

Гульшара Абдыкаликова, Государственный секретарь РК:

- «Благодаря государственным программам возрождается наша история, культура и национальные ценности. И сегодняшнее празднование этому доказательство. Пусть дух нашего великого предка поддерживает нас всегда», - Нурсултан Назарбаев.

Основные мероприятия прошли в Каркаралинском районе. Здесь Казыбек би жил последние годы. В посёлке Егиндыбулак в честь праздника установили 100 белоснежных юрт. А народные гуляния, концерты, соревнования по казакша курес и байга длились все выходные.

Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области:

- Судя по проявленному интересу жителей и многочисленных гостей, юбилей великого бия стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. У нас есть возможность убедиться в том, что программа «Туған жер» работает, поскольку многие карагандинцы оказали реальную поддержку в организации празднования.

На память о грандиозном юбилее в селе установили стелу и детскую площадку. Известный потомок Казыбек би художник Каирбек Куюков написал его портрет. А на могилу Казыбек би в Туркестан отправился автокараван. Кроме того, лучшие акыны страны сразились в айтысе. Сейчас идут съемки фильма о Казыбек би.

Авторы: Юлана Чаус, Василий Савкин, Асет Асаинов

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