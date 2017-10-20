Казахстанская культура представлена на международной арене

В Париже на одной из престижных сцен - в театре де Вилль Эспас Пьер Карден - с большим успехом прошел концерт Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и артистов «Астана Опера».

Первые звуки домбры и музыка Великой степи. В Париже вновь при полном аншлаге состоялась встреча с казахской культурой. И лучшие ее посланники, виртуозные музыканты легендарного оркестра Курмангазы и прославленные артисты «Астана Опера» переносили парижан то на просторы казахской степи, то возвращали их к шедеврам европейских классиков. Сближение народов через музыку, понятную на любых языках – вот что чувствовали зрители в зале престижного парижского театра де Вилль Пьер Карден.

Арман Жудебаев, главный дирижер оркестра имени Курмангазы

- Французская публика очень хорошо и тепло принимает нас, нашу музыку и произведения казахских композиторов – начиная с казахских кюев и заканчивая большими произведениями казахстанских композиторов. Наша работа выполнена, если нам удалось донести до зарубежных зрителей казахское искусство, ознакомить их с нашими традициями и представить им наши народные инструменты – домбру, кобыз, саз-сырнай.

Петр Шереметьев, общественный деятель, меценат

- Я восхищен этим концертом! Он напоминает мне столько моих путешествий в Казахстан, столько я там бывал и слушал, слушал - это для меня громадная радость! Я чуть не уехал тут же в Казахстан! Поэтому спасибо огромное этой стране, что она нас любит, и мы ее любим! Также очень и очень рады быть членами этой страны каким-то образом – через культуру, через музыку, через людей, которые там живут. Я очень большой поклонник этой страны.

Ария Сильвы из одноименной итальянской оперетты в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Майры Мухамедкызы вызвала бурю эмоций у изысканной парижской публики. Французы полюбили приму «Астана Оперы» еще со времен ее блистательных выступлений во французской «Гран Опера».

Майра Мухамедкызы, заслуженная артистка РК, ведущая солистка театра «Астана Опера»

- Казахстан сегодня с большим успехом демонстрирует себя всему миру - через выставку ЭКСПО о нас узнало все больше стран. И национальная программа «Рухани жанғыру» также дает большие возможности для продвижения нашей культуры во всем мире. Поэтому программу этого концерта мы готовили из произведений, которые позволяют показать на европейской сцене достижения нашего искусства и культуры, наших традиций. Они могут послужить образцом для развития культуры любой страны мира. Поэтому каждый из нас, артистов и музыкантов, приложит к этому максимум своих усилий!

Фредерик Брессан, житель Парижа

- Чудесный концерт! Мне кажется, это очень хорошая идея – знакомить французов с Казахстаном, с казахской культурой через музыку, мастерство музыкантов и через эти талантливые голоса! Певцы и певицы у вас просто волшебники! Это нужно показывать в Париже. Я очень рада и поздравляю весь Казахстан с этим успехом!

Незабвенное произведение Латифа Хамиди «Бұлбұл» и куплеты Олимпии из оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана» – все переплелось в едином дыхании исполнителей и зрителей. Зал встречал бурными аплодисментами каждый номер казахстанцев. Звуки домбры великого Курмангазы и Даулеткерея вместе с музыкой Моцарта – такая культурная квинтэссенция была принята и понята с первых аккордов концерта. Финальное попурри из казахских и французских народных песен и современное произведение композитора Арыстанбека Мухамедиулы и поэта Шомишбая Сариева «Сендей қазақ баласы» восхитили благодарную французскую публику. Бурные овации зрителей долго не стихали, вызывая на бис лучших казахстанских исполнителей и артистов.

Автор: Жанат Эрнст, оператор: Жомарт Ахметов