Памятники Ж.Жабаеву и Т.Молдагалиеву открыли в Алматинской области

Монументы поэтам установлены в городе Есик. Бронзовые изваяния созданы на средства предпринимателей и депутатов. Над ними работали скульптор Нургалым Исабаев и архитектор Курмангазы Кадыров.

Жамбыл Жабаев - автор задушевной поэзии о жизни простого народа. Его стихотворение «Ленинградцы, дети мои» - самое прославленное.

Туманбай Молдагалиев известен своей любовной лирикой и песнями. Литератор перевёл на казахский язык произведения классиков зарубежной литературы: Байрона, Лермонтова, Гамзатова, а также отрывки из киргизского эпоса «Манас».

Жаксылык Омар, заместитель акима Алматинской области:

- Отдавая дань памяти казахским поэтам, мы восхваляем их поэзию, их песни и выводим нашу культуру на новый уровень. Я считаю, что сегодня это одна из наших ключевых задач - возродить свой духовный мир.