Съемки казахстанско-китайского фильма «Композитор» стартовали в КНР

Картина повествует о дружбе и сотрудничестве двух великих музыкантов Бакытжана Байкадамова и Сянь Синхая. Китайский композитор, внесший неоценимый вклад в мировое искусство, в 40-е годы по решению Центрального Комитета Китая прибывает в КазССР, чтобы ознакомиться с местной музыкальной культурой. Но начинается война, и музыкант остается в Алма-Ате. В тяжелые военные годы руку помощи музыканту протягивает его коллега - казахский композитор Бахытжан Байкадамов.

Первый съемочный период фильма отснят в Казахстане, теперь работа продолжилась в китайском Яньане. Главные роли в картине играютизвестные актеры Берик Айтжанов и Алтынай Ногербек. Завершат съемки в декабре.

Шэнь Цзиян, продюсер фильма «Композитор»:

- Главного героя, музыканта Сянь Синхая, играет известный актер Ху Чжунь. Он вырос в семье композитора, поэтому тонко чувствует душевную организацию музыкантов. Китайский народ умеет ценить дружбу. Поэтому помощь, которую оказал нашему композитору его казахский коллега, народ оценит очень тепло, с благодарностью.