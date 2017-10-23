В Атырау привезли артефакты музея-заповедника «Азрет Султан» - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность
USD/KZT 335,95
EUR/KZT 396,03
RUB/KZT 5,83
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Атырау привезли артефакты музея-заповедника «Азрет Султан»

  • 23.10.2017 11:08
В Атырау привезли артефакты музея-заповедника «Азрет Султан»

В Атырау начала работать передвижная выставка туркестанского государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

На ней представлены 250 уникальных артефактов 7-19 веков. Среди них кинжал Кабанбай батыра, письма Аблай хана китайскому и российскому императорам, многочисленные монеты, подтверждающие тесную связь Туркестана со многими государствами, а также серебряные изделия казахских мастеров разных веков.

Берик Байболов, научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан»:

- В Атырау мы привезли и один из самых ценных экспонатов нашего музея. Это подлинное письмо Аблай хана китайскому императору Цунь Луну, в котором он просит прислать лекарства для лечения людей от свирепствовавшей в степи эпидемии. В обмен предлагает отправить в Китай лошадей. Это письмо вне Туркестана выставляется впервые.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Концепцию развития общественного транспорта приняли в Атырау Концепцию развития общественного транспорта приняли в Атырау
Центр правоохранительных услуг презентовали в Атырау Центр правоохранительных услуг презентовали в Атырау
Мировая общественность продолжает обсуждать EXPO 2017 Мировая общественность продолжает обсуждать EXPO 2017
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.