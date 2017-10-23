В Атырау привезли артефакты музея-заповедника «Азрет Султан»

На ней представлены 250 уникальных артефактов 7-19 веков. Среди них кинжал Кабанбай батыра, письма Аблай хана китайскому и российскому императорам, многочисленные монеты, подтверждающие тесную связь Туркестана со многими государствами, а также серебряные изделия казахских мастеров разных веков.

Берик Байболов, научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан»:

- В Атырау мы привезли и один из самых ценных экспонатов нашего музея. Это подлинное письмо Аблай хана китайскому императору Цунь Луну, в котором он просит прислать лекарства для лечения людей от свирепствовавшей в степи эпидемии. В обмен предлагает отправить в Китай лошадей. Это письмо вне Туркестана выставляется впервые.