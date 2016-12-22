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Двое суток ареста за неуплату налога

  • 22.12.2016 20:00
Двое суток ареста за неуплату налога

В Алматы злостного неплательщика налога на транспорт посадили на двое суток. 60 летний владелец дорогого внедорожника марки «Porsche Cayenne» не платил за стального друга с 2013 года и задолжал государству больше пятисот тысяч тенге. 

Ближайшие 48 часов задержанный проведет в изоляторе временного содержания алматинского ДВД. Отметим, что органы госдоходов впервые в своей практике применяют такую меру наказания, как арест в отношении лиц уклоняющихся от уплаты налога на транспорт. Причем, одним только арестом на двое суток фискалы ограничиваться не собираются.

Куаныш Туменбаев, заместитель руководителя УГД по Медеускому району г. Алматы 

– В данном случае работа будет продолжаться судебными исполнителями, то есть будет ограничен выезд за пределы РК, арестованы расчетные счета, имущество. То есть будут применяться все меры в рамках законодательства.    

На сегодняшний день в списке должников числятся больше 83 тысяч алматинцев. Они задолжали государству 3 миллиарда 800 тысяч тенге. Что примечательно, большинство должников это люди с хорошим достатком. В городском департаменте пообещали в первых числах января опубликовать в печатных изданиях пофамильный список злостных неплательщиков.

Казахстанская казна пополнится на сумму свыше миллиарда тенге! Столь внушительная сумма в госбюджет поступит от штрафов за неправомерное завышение цен на лекарства. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики. Марат Кусаинов также отметил, что эффективную работу по регулированию и стабилизации цен на лекарства министерство продолжит и в следующем году.  

Марат Кусаинов, вице-министр национальной экономики РК  

- Мы провели расследования в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, Астане и Алматы, по которым возбуждены уголовные и административные дела. В результате в бюджет поступит штраф на сумму 1 миллиард 321 миллион тенге.

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