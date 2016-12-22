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Правоохранительные Павлодара органы изъяли у нелегальных продавцов пиротехнику на сумму 1 миллион тенге

  • 22.12.2016 20:20
Правоохранительные Павлодара органы изъяли у нелегальных продавцов пиротехнику на сумму 1 миллион тенге

В Павлодарской области тщательно проверяют торговые точки, которые занимаются реализацией пиротехники.  Итоги рейда весьма печальны, ни у одного из  продавцов не оказалось документов на торговлю потенциально опасным товаром. Подробности у Юлии Земляновой   

Тема безопасности  при использовании пиротехники перед новогодними праздниками актуальна, как никогда. По статистике, число травм от ракет и петард в эти дни возрастает в разы. Учитывая это, полицейские и сотрудники ЧС вышли в рейды. Рынки и места стихийной торговли, оперативники штрафуют тех, кто не может предъявить соответствующие документы на реализацию потенциально опасного товара. ф

Кайрат Шаймарденов, начальник отдела государственного  пожарного контроля УЧС г. Павлодара 

- Цель этого рейда - предотвратить массовую гибель людей, а также взрывы данных пиротехнических изделий. Попадается продукция без лицензий, не соблюдаются требования пожарной безопасности.

Только в этом киоске продают около 30 видов пиротехники. За день правоохранители проверили с десяток таких точек продаж, ни у одного из продавцов не оказалось лицензий, а у некоторых даже удостоверений личности.  Вся продукция была изъята. 

Арман Тайчик, инспектор южного отдела полиции г. Павлодара, майор полиции 

- В данное время в Павлодарской области пока лицензий по продаже  пиротехнических средств не выдавались. И поэтому лица, гражданские лица, которые продают пиротехнические средства, нарушают закон. 

Такие проверки в регионах будут проводить вплоть до 31 декабря. Но покупателям пиротехники в любом случае нельзя забывать, что без соблюдения элементарной техники безопасности даже качественный товар, купленный у официального продавца, несет потенциальную угрозу. 

Авторы: Акмарал Есимханова, Марат Игликов и Алексей Омельницкий

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