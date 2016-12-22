Правоохранительные Павлодара органы изъяли у нелегальных продавцов пиротехнику на сумму 1 миллион тенге

В Павлодарской области тщательно проверяют торговые точки, которые занимаются реализацией пиротехники. Итоги рейда весьма печальны, ни у одного из продавцов не оказалось документов на торговлю потенциально опасным товаром. Подробности у Юлии Земляновой

Тема безопасности при использовании пиротехники перед новогодними праздниками актуальна, как никогда. По статистике, число травм от ракет и петард в эти дни возрастает в разы. Учитывая это, полицейские и сотрудники ЧС вышли в рейды. Рынки и места стихийной торговли, оперативники штрафуют тех, кто не может предъявить соответствующие документы на реализацию потенциально опасного товара. ф

Кайрат Шаймарденов, начальник отдела государственного пожарного контроля УЧС г. Павлодара

- Цель этого рейда - предотвратить массовую гибель людей, а также взрывы данных пиротехнических изделий. Попадается продукция без лицензий, не соблюдаются требования пожарной безопасности.

Только в этом киоске продают около 30 видов пиротехники. За день правоохранители проверили с десяток таких точек продаж, ни у одного из продавцов не оказалось лицензий, а у некоторых даже удостоверений личности. Вся продукция была изъята.

Арман Тайчик, инспектор южного отдела полиции г. Павлодара, майор полиции

- В данное время в Павлодарской области пока лицензий по продаже пиротехнических средств не выдавались. И поэтому лица, гражданские лица, которые продают пиротехнические средства, нарушают закон.

Такие проверки в регионах будут проводить вплоть до 31 декабря. Но покупателям пиротехники в любом случае нельзя забывать, что без соблюдения элементарной техники безопасности даже качественный товар, купленный у официального продавца, несет потенциальную угрозу.

Авторы: Акмарал Есимханова, Марат Игликов и Алексей Омельницкий

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