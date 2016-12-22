В Актюбинской области в этом году начали работать 57 кооперативов

За 11 месяцев этого года объем производимой сельхозпродукции в Актюбинской области составил 106% по сравнению с прошлым годом. Соответственно выросли и поставки экспорта.

Достичь таких показателей помог новый мясоперерабатывающий комплекс. Мощность предприятия 7 тысяч тонн мяса в год, почти половину которого экспортируют. Агропромышленный сектор укрепляется и за счет созданных в регионе 60 сельскохозяйственных кооперативов. Подробности в материале Елены Устимович.

Актюбинские молокозаводы сегодня загружены только на 40% . Причина – острая нехватка сырья. Сельчане и рады бы этот дефицит восполнить, да везти излишки молока в город не выгодно, говорят, что больше потратишь на транспортировку. Но уже скоро путь от коровника до прилавка станет короче. Местный бюджет направил 500 миллионов тенге на покупку для сельхозкооперативов техники для централизованной доставки на переработку не только молока, но и мяса.

Куаныш Ищанов, директор молокозавода

- Мы планируем заключить договора с этими кооперативами и дозагрузим свою производственную мощность. На сегодняшний день мы производим на экспорт в Саратовскую область. Начинался объем экспорта с 10 тонн в месяц, на сегодняшний день мы экспортируем 30 тонн в месяц.

На сегодняшний день в области созданы 57 кооперативов различных направлений.

В основном они специализируются на производстве мяса. Больше 30 разводят лошадей и крупный рогатый скот. Ещё 10 занимаются производством молока, 11 кооперативов имеют мясомолочное направление. Еще 4 кооператива в этом году рискнули заняться нетрадиционными видами сельского хозяйства, разводят коз, кроликов, пчёл и даже страусов. И только один кооператив специализируется на овощеводстве.

Одними из первых в кооператив решили объединиться аграрии Мартукского района. Сейчас у них на откорме 300 коров.

Асылжар Байтлеуов, руководитель крестьянского хозяйства

- Каждый житель посёлка, который держит скот, сможет получать субсидии. То есть на одну голову государство сегодня даёт 18 тысяч тенге на содержание, плюс молоко, которое они будут сдавать, будет субсидироваться. Это будет выгодно всем и фермерским хозяйствам, и жителям посёлка.

Елена Устимович, корреспондент

- Это молоко сегодня утром привезли сюда на переработку, а уже к вечеру горожане смогут приобрести свежий продукт в торговых точках. В этом и есть преимущество сельскохозяйственных кооперативов. Товары попадают на прилавки напрямую - без посредников и перекупщиков, что положительно отражается на качестве и стоимости.

Авторы: Елена Устимович, Айнадин Молдабеков

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter