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В столице завершили строительство жилья для предстоящей выставки ЭКСПО

  • 22.12.2016 21:01
В столице завершили строительство жилья для предстоящей выставки ЭКСПО

В Астане завершилось строительство жилья для участников выставки «ЭКСПО-2017».  Этой новостью  поделился глава нацкомпании Ахметжан Есимов. По его информации, на сегодняшний день на аренду квартир уже поступили заявки от иностранных туристов.  

Кстати, если гостиниц не хватит, столичные учебные заведения готовы предоставить посетителям выставки места в общежитиях вузов.  Всего же на территории ЭКСПО возведено более 1 миллиона квадратных метров зданий. На строительство было привлечено порядка 50 тысяч человек и 322 отечественных производителя. Отметим, что до начала выставки осталось 170 дней.

Ахметжан Есимов, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

- Всего 1374 квартиры. Иностранцами подают заявки, их будут получать не просто так, а будут платить арендную плату столько, сколько они будут там жить. Затем эти квартиры будут реализовываться на рынке 4400 квартир, имеется в виду не только эти, но еще у нас инвесторы строят жилье.

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