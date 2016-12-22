В столице завершили строительство жилья для предстоящей выставки ЭКСПО

Кстати, если гостиниц не хватит, столичные учебные заведения готовы предоставить посетителям выставки места в общежитиях вузов. Всего же на территории ЭКСПО возведено более 1 миллиона квадратных метров зданий. На строительство было привлечено порядка 50 тысяч человек и 322 отечественных производителя. Отметим, что до начала выставки осталось 170 дней.
Ахметжан Есимов, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
- Всего 1374 квартиры. Иностранцами подают заявки, их будут получать не просто так, а будут платить арендную плату столько, сколько они будут там жить. Затем эти квартиры будут реализовываться на рынке 4400 квартир, имеется в виду не только эти, но еще у нас инвесторы строят жилье.Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter